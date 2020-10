Colpo in attacco per il Foggia: è ufficiale l'arrivo di Simone Dell'Agnello. Queste le parole dell'attaccante classe '92, cresciuto nell'Inter, che si presenta così: "Vengo a Foggia con un anno di ritardo, visto l’interesse passato ma con una gran voglia di riscattarmi. Ho vissuto una stagione difficile lo scorso anno e giocare allo Zaccheria è la medicina migliore per mettere da parte tutti i problemi. Non vedo l’ora di scendere in campo e mettermi al servizio di squadra e staff, voglio fare una grande stagione con questa maglia e regalare gioie ai nostri tifosi".