Torna l'appuntamento quotidiano di Calciomercato.com: un cappuccino con Mario Sconcerti. I temi dell'attualità calcistica approfonditi da uno dei punti di riferimento del giornalismo italiano e presenza fissa sulle pagine del nostro sito. ​Il focus di oggi è sull'Inter, ancora poco contiana, ancora poco brillante, ma prima in classifica.



5 punti in più di un anno fa, ma non si è visto niente in campo della velocità di Conte: un gioco andato avanti grazie a Sensi e a Vecino, si è notato poco Lukaku. Un'Inter che è passata in vantaggio quasi casualmente e che ha tenuto bene il campo. Ora contano i punti, non il gioco, e l'Inter è in testa alla classifica. Più ricordarsi che il gol è arrivato grazie a Barella e Sensi: è stato questo il vero annuncio da Inter.