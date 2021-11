Tra dieci anni provate a chiedere acosa faceva il 16 novembre 2021. Vedrete, ancora se lo ricorderà. Perché la giornata di ieri se la porterà dentro per tutta la vita:. Lui che alle emozioni forti ci è abituato e quel vizietto del gol ha già dimostrato di averlo: un mese e mezzo fa ha segnato i primi due gol in Serie B con il Crotone, prima di prendersi un'espulsione per doppio giallo nel giro di quattro minuti.- Ex centrocampista classe 2000,. Canestrelli ringrazia. Nella mente tornano i ricordi nelle giovanili azzurre, la vita nel convitto di Monteboro e i sogni di un ragazzino che aveva già focalizzato l'obiettivo da raggiungere. Le ultime due stagioni le ha giocate in prestito all'Albinoleffe in Serie C: 75 partite tra campionato e coppa, 'battaglie' le chiama Simone. Perché ha la classica faccia da bravo ragazzo ma in campo è un guerriero che non molla mai.- In estate ha fatto il ritiro con la prima squadra prima di essere girato. Canestrelli è focalizzato sul presente e vuole aiutare il Crotone ad uscire dalla zona playout: punto fermo della difesa di Modesto prima e Marino ora, ha saltato solo una partita per squalifica. Il Crotone se lo coccola, l'Empoli già si sfrega le mani aspettando l'ennesimo talento uscito dal settore giovanile: Canestrelli in rampa di lancio, un difensore-bomber per l'Under 21 di Nicolato.