Un italiano dietro la promozione del Leganès in Liga: la curiosità

La distanza tra la Spagna e il Messico è di circa 9000 km, ancora di più quella tra il Messico e Fano, nelle Marche. Unendo i puntini però esce fuori un progetto vincente nel mondo del calcio, che, attuale vicepresidente e amministratore delegato del club messicano Cancùn FC e uno dei fondatori del fondo d'investimento americano Blue Crow Sports Group, creato nel 2021.- E' un fondo con sede a Houston, che raggruppa vari investitori americani già attivi nello sport tra cui ex proprietari di squadre di MLB, MLS, manager della NFL, NBA e F1, professori di Harvard e Columbia, e alcuni giocatori di baseball e celebrità del mondo dello spettacolo.; o meglio: sulla carta, perché in seguito a una ristrutturazione delle leghe la federazione ha bloccato promozioni e retrocessioni fino al 2026. Poco male, perché il Cancun si fa notare (anche) per le iniziative allo stadio: all'interno dell'impianto ci sono jacuzzi, beach bar, barbiere e piscine al lato del campo.

- Da una parte il Cancùn e dall'altra il Leganès, club spagnolo che Blue Crow Sports Group acquista nel 2022.. Blue Crow è un fondo che punta lo sguardo al futuro e lavora in prospettiva: il Cancùn ha l'allenatore più giovane del Messico (Luis Arce, 33 anni), il Leganès quello di Spagna puntando sul 39enne Borja Jimenez. E ancora: a 30 anni Solazi è il più giovane amministratore delegato nel calcio professionistico messicano e uno dei più giovani nell'intero continente americano, il ds del Cancun, Jonathan Himelfarb, ha 27 anni e il CSO del gruppo Arvind Narayan, la mente calcistica dietro Blue Crow, ne ha 35 anni.

- Blue Crow ha investito anche in Repubblica Ceca e a Dubai: da una parte gestisce il, una squadra di seconda divsione che ha perso la finale playoff;per giovani calciatori africani.