EMBOLO RETURNS TO FOOTBALL WITH A GOAL pic.twitter.com/RHsHU8lPgy — Frank (fan) (@TenHagEra) June 15, 2024

Poco prima del fischio finale della sfida tra, terminata per 3-1,, autore della terza rete della formazione allenata da Murat Yakin, è stato protagonista di un episodio divertente. In occasione dell'errore della difesa dell'Ungheria, infatti, il numero 7 svizzero, nel rincorrere il pallone, ha perso lae ha rischiato di inciampare e di perdere l'appuntamento con il goal. Tutto, però, è andato per il meglio e il tris messo a segno da Embolo ha regalato 3 punti fondamentali alla Svizzera.