Donny van de Beek, centrocampista dell'Ajax e della Nazionale olandese, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti ieri a Guimarães per la sfida di Nations League tra gli Orange e l'Inghilterra. Al termine del match, il 22enne ha dichiarato: "Barcellona? Ho letto molte cose sui giornali, ma non ho notizie in merito a ciò. Ho un contratto con l'Ajax, ora sono concentrato sulla Nazionale. È bello che il mio nome sia associato al Barça. Io devo giocare ancora meglio, poi vedremo in futuro. Non si sa mai cosa può accadere".