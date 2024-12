Venezia-Como: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Partita: Venezia-Como

Data: domenica 8 dicembre 2024

Orario: 18.00

Canale TV: Sky Sport, DAZN

Streaming: Sky Go, DAZN

. Fischio d’inizio fissato per le 18.00 di domenica 8 dicembre 2024. Sfida delicatissima per entrambe le formazioni, pienamente coinvolte nella lotta per non retrocedere: i lagunari si trovano in ultima posizione, con soli 8 punti, mentre i lombardi sono a quota 11, a una sola distanza da uscire dalla zona calda della graduatoria.: Stankovic; Idzes, Svoboda, Sverko; Zampano, Crngoj, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Pohjanpalo, Oristanio. All. Di Francesco.Audero; Van der Brempt, Dossena, Kempf, Sala; Engelhardt, Da Cunha; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. All. Fabregas.In casa Venezia, Zampano torna a disposizione dopo l'operazione alla mano, proveranno ad esserci Andersen in mediana e Yeboah davanti che hanno lavorato a parte in questi ultimi giorni, sicuro assente invece Duncan. Davanti a Stankovic confermati Idzes, Svoboda e Sverko in difesa, Zampano si riprende la fascia destra. Nicolussi Caviglia in regia, Busio sul centrosinistra con libertà di svariare in avanti a ridosso della trequarti. Davanti tocca ancora ad Oristanio al fianco di Pohjanpalo.

In casa Como, Fabregas gioca con Kempf e il rientrante Dossena in mezzo, poi Engelhardt e Da Cunha, in avanti dovrebbe partire Cutrone, alle sue spalle Fadera, Nico Paz e Strefezza.La partita sarà trasmessa in diretta streaming sia da DAZN, visibile anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all'applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, sia su Sky. Per gli abbonati di entrambe le piattaforme, infine, la gara sarà visibile in tv anche tramite l'app DAZN disponibile sul decoder Sky Q.

- Sarà disponibile su DAZN e il servizio di Sky, Sky Go. Gli utenti potranno vedere Venezia-Como in diretta streaming anche sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad e sul proprio pc o notebook. La partita verrà trasmessa anche su Now.Su DAZN la telecronaca del match sarà affidata a Luca Farina, con commento tecnico di Marco Parolo. Su Sky, invece, saranno le voci di Davide Polizzi e Massimo Gobbi a raccontare Venezia-Como.