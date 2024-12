Getty Images

Venezia: presa la decisione su Di Francesco

Cristian Giudici

15 minuti fa



Il Venezia conferma Eusebio Di Francesco in panchina. Nonostante le quattro sconfitte consecutive nel mese di novembre contro Inter (1-0), Parma (2-1), Lecce (1-0) e Bologna (3-0).



La squadra (neo-promossa in Serie A col tecnico Paolo Vanoli ora alla guida del Torino) è ultima in classifica con 8 punti raccolti in 14 giornate di campionato, 11 gol fatti e 25 subiti. Nel prossimo turno il Venezia gioca in casa col Como (terzultimo a +3) domenica 8 dicembre con calcio d'inizio alle ore 18.



Di Francesco in carriera ha allenato Lanciano, Pescara, Lecce, Sassuolo, Roma, Sampdoria, Cagliari, Verona e Frosinone.