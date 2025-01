Venezia, Di Francesco: "Andersen è già partito, Oristanio ci sarà contro l'Inter"

GETTY

Il Venezia è pronto ad affrontare l’Inter nella prima partita del girone di ritorno. La formazione di Eusebio Di Francesco, che all’andata aveva perso 1-0 a causa del gol di Lautaro Martinez, ospiterà i nerazzurri senza Andersen, che è già partito in direzione Praga: lo aspetta lo Sparta, che lo pagherà circa 600.000 euro. Assente anche Antonio Candela, sempre più verso il Pisa.

ANDERSEN E CANDELA - La conferma è arrivata dallo stesso tecnico in conferenza stampa: “Andersen è già partito ieri, lo ringraziamo, ha avuto una grande possibilità di giocare in Champions. Non poteva dire no. Gli auguro il meglio, è un ragazzo splendido. Sarà tra i convocati Condé, è arrivato il transfer. Anche se si è allenato solo un giorno e potrebbe giocare solo a gara in corso. Non ci sarà Candela per le voci e le trattative in corso”.

ORISTANIO - Altre le assenze, ma Gaetano Oristanio ci sarà: “Duncan e Crnigoj sono fuori, Haps è da valutare. Doumbia e Oristanio sono recuperati, mentre Sagrado è rientrato questa settimana".

LA PARTITA DI ANDATA – “Dispiace perché potevamo giocarcela. L’ho fatta rivedere alla squadra. Abbiamo bisogno davvero del dodicesimo uomo in campo, di una bolgia. Abbiamo bisogno della nostra gente. E' una delle gare che ci può dare qualcosa in più. Stadio esaurito? Magari tanti vengono a vedere l'Inter, ma l'appello lo faccio ai nostri. Le cose migliori con le grandi? Dobbiamo ripetersi, anche perché non c'è motivo di accontentarsi, siamo penultimi. Potevamo avere dei punti in più? Sì, ma bisogna lavorare per riproporle".