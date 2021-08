Francesco Forte, attaccante del Venezia, grande protagonista della cavalcata dalla B alla A dei lagunari, cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, parla a Il Gazzettino: "Quando sono andato via dall'Inter sapevo che probabilmente non ero ancora maturo per affrontarla, specie giocando in una squadra fatta di fatta di campioni, c'era gente come Diego Milito, Javier Zanetti, Wesley Sneijder. Sono andato via e nella testa la mia visione era quella di fare un percorso per arrivare in serie A per rimanerci: quindi ora il mio obiettivo, come quello del Venezia, è salvarci".