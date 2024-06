Venezia in Serie A se... tutte le combinazioni

Getty

Niente supplementari o rigori questa sera allo stadio Penzo:In questo articolo, vediamo le combinazioni a disposizione della squadra di Paolo Vanoli.Gli arancioneroverdi, che hanno mancato la promozione a causa della sconfitta contro lo Spezia all'ultima giornata, sono arrivati terzi. Questo, nonostante la delusione per non essere stati promossi direttamente, ha conferito loro un vantaggio molto importante nell'ottica dei playoff, che rimane anche nella finale: dato lo 0-0 ottenuto a Cremona all'andata, il. Solo la sconfitta lo condannerebbe ad un altro anno in B.