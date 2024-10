Venezia, le pagelle di CM: Candela spegne la luce, Oristanio senza mira

Simone Gervasio

sulla mischia che porta al gol può poco, ma dice no a De Ketelaere con un buon intervento. Può continuare a contendere i guantoni a Joronen, anche se Retegui lo condanna con un pallonetto.si porta in avanti ma non riesce a inzuccare sui passaggi dei centrocampisti, non impedisce a Retegui di segnare. Poteva fare di più.spesso saltato, ci prova anche lui da fuori cercando maggiori fortune nell’area opposta, invano.più arretrato partecipa meno al gioco dei compagni e poi perde palla servendo il gol a Retegui, un assist che chiude la gara.

si scambia di posto con Candela, supera in un paio di occasioni Zappacosta facendo salire il baricentro.: non fa meglio del compagno, poco incisivo).la squadra si affida forse troppo alle sue mosse, punizioni da rivedere.non riesce a trafiggere Carnesecchi ma almeno tiene viva la sua squadra, fischiata dai tifosi).pur di venirne a capo chiede lumi al tecnico su posizione e battuta dei calci piazzati, serve buoni filtranti. Ci prova, ci crede fino all'ultimo con intuizioni interessanti.

sulla fascia è un motorino che crea zizzania a Bellanova, ma perde troppi uno contro uno. I suoi filtranti migliorano con il passare dei minuti.5 il più pericoloso, impegna Carnesecchi e sfiora il gol del pari a più riprese, anche con il raddoppio dei nerazzurri, ma sbaglia sempre la mira.secondo spezzone in Serie A, buon potenziale).si vede poco niente, Di Francesco gli chiedeva di più.appena entra, vede i suoi prendere gol, rischia con scivolate pericolose e telefona al portiere).

avanza ma poi perde palla, non riesce a concretizzare l’ultimo passaggio.grida e si dispera da bordo campo, i suoi non giocano male ma spesso perdono palle facili e non riescono a bloccare la ripartenza ospite. La posizione di Candela da rivedere.