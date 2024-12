Verona, le pagelle di CM: Duda non molla mai. Attacco troppo sterile

Getty Images

Verona-MilanMontipò 6: sul gol può davvero poco. Per il resto si fa trovare pronto sulle conclusioni avversarie.Dawidowicz 6,5: si fa valere sull'attacco rossonero e gioca in modo ordinato.(dal 1’ s.t. Daniliuc 5: non riesce a dare il supporto necessario alla manovra offensiva.)Coppola 6: primo tempo sicuramente giocato in modo migliore. Nella ripresa la stanchezza si fa sentire e tende a lasciare più spazio alle giocate avversarie.Ghilardi 5: si lascia sfuggire nello spazio Reijnders, mentre non è sempre attento nella lettura dell'azione.Tchatchoua 5,5: nella ripresa mancano le sue galoppate in avanti. Spesso si scontra con il muro dei centrocampisti rossoneri.

Belahyane 6: buon apporto alla gara. In fase offensiva gli manca però quella precisione necessaria per creare pericolosità.(dal 35’ s.t. Tengstedt: s.v.)Duda 6,5: migliore in campo dei suoi. Corre e pressa su tutti i palloni. Il duello con Reijnders è spettacolo. Nella seconda parte della ripresa molla un poco, ma comprensibilmente.Kastanos 5: parte abbastanza bene, ma si spegne via via che gli avversari prendono le misure.(dal 15’ s.t. Serdar 5,5: non incide particolarmente sulla gara.)Lazovic 5,5: prova a saltare l'uomo, ma spesso viene bloccato sul nascere. In area di rigore non è particolarmente pericoloso.

(dal 28’ s.t. Mosquera: s.v.)All. Zanetti 6: squadra ben organizzata nel primo tempo. Nella ripresa molla un poco i ritmi e concede un unico errore che paga caro.