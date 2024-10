Verona-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

getty

Ultimo appuntamento dell'ottava giornata di Serie A, a chiudere il turno sono Verona e Monza nel posticipo del lunedì. Scaligeri e brianzoli si affrontano nel monday night di campionato, in una partita delicata per le due squadre. Gli scaligeri non hanno ancora pareggiato in questo campionato conquistando 9 punti finora e nell'ultimo turno, contro il Venezia, hanno ritrovato il successo dopo tre ko consecutivi. Stanno peggio i brianzoli, solo 4 punti in tasca e nessuna vittoria ottenuta in questa Serie A.

Data: lunedì 21 ottobre 2024
Orario: 20.45
Canale TV: Dazn, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)
Streaming: Dazn, NOW, Sky Go

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Duda, Belahyane; Suslov, Kastanos, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti.

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Pereira, Bianco, Bondo, Kyriakopoulos; Pessina, Maldini; Djuric. All. Nesta.

- Nell'Hellas mancano Dawidowicz e Frese, pronto Bradaric a sinistra e in mezzo uno tra Coppola e Daniliuc. Davanti ballottaggio tra Tengstedt e Mosquera, favorito il primo. Nel Monza c'è Turati, che ha smaltito il problema alla mano, ballottaggio tra Bianco e Mota con Pessina che potrebbe alzarsi per affiancare Maldini alle spalle di Djuric.- La sfida fra Verona e Monza sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. La gara sarà trasmessa in diretta tv anche da Sky: i canali di riferimento sono Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213).

- Verona-Monza sarà disponibile anche in streaming: su DAZN scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, smart tv, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. L'alternativa per gli abbonati Sky è costituita da Sky Go, la terza opzione è costituita da NOW, servizio di streaming live e on demand legato a Sky.