Verona, si ferma Tengstedt: fuori nel primo tempo contro il Venezia, le condizioni

Federico Targetti

16 minuti fa



Casper Tengstedt, attaccante del Verona autore di 6 reti in campionato fino ad oggi, è dovuto uscire nel corso del primo tempo della gara contro il Venezia. Toccato duro in un contrasto con Haps, il danese è rimasto a terra e si è fatto medicare dallo staff. Dopo un tentativo di rientro in campo ha però dovuto alzare bandiera bianca.



Il problema è alla caviglia sinistra. Le sue condizioni saranno da valutare con i controlli del caso nelle prossime ore, seguiranno aggiornamenti sui tempi di recupero che il tecnico Zanetti spera possano essere contenuti. Al posto di Tengstedt è entrato in campo al 39' il centrocampista cipriota Grigoris Kastanos.