Verona-Torino 2-3: Dawidowicz disastroso. Mosquera prova a ribaltare tutto

Montipò 5: partita da dimenticare. Tanti errori sui quali poteva sicuramente fare meglio. Sull'ultimo gol, invece, poteva davvero poco.Dawidowicz 4: partita che dura davvero poco a seguito di una espulsione assolutamente evitabile. Gomitata ingiustificata, rosso diretto e rigore per gli avversarsi, che costringe i suoi a giocare con un uomo in meno per quasi tutta la gara.Coppola 6: del reparto difensivo è quello che gioca meglio. Rischia quel tanto che basta da non creare troppi pericoli.Magnani 5,5: più di un errore in una partita sicuramente non sufficiente.

Tchatchoua 6: cerca di dare spinta sulla propria fascia, a fasi piuttosto alterne. Nel finale fa vedere le cose migliori.(dal 42' s.t. Lambourde: s.v.)Belahyane 6: ci impiega almeno un tempo a trovare la giusta posizione e le giuste giocate. Quando si accende però fa vedere tutta la sua tecnica.Dani Silva 5,5,: abbastanza sacrificato in fase difensiva dopo l'espulsione del compagno, offre poco in fase offensiva.Lazovic 5: inizio sicuramente non male, ma sparisce nella seconda parte del primo tempo.(dal 1' s.t. Daniliuc 5: non riesce a dare quel giusto cambio di passo ala squadra. Troppo lento e tanti errori tecnici.)

Sarr: s.v.(dal 27' p.t. Frese 5,5: si mette nel centro del centrocampo come perno tra le due fasi. Partita che però non convince appieno.)Kastanos 6,5: segna e gioca una gara da protagonista. Buon supporto alla punta, riesce anche ad inserirsi in modo pericoloso.(dal 23' s.t. Livramento 6,5: un bel approccio alla gara, con voglia di stupire.)Tengstedt 6: alterna belle giocate a momenti di black-out.(dal 23' s.t. Mosquera 7: il suo ingresso è come nuova luce per i suoi. Cattiveria agonistica giusta che lo porta anche al gol. Forse sarebbe stato meglio schierarlo prima.)

All. Zanetti 5,5: alcune scelte iniziali potevano essere riviste, Mosquera fra tutte. Hellas che comunque ci prova ma deve migliorare la fase difensiva. Certo, l'espulsione ha comportato a cambiare tutti i piani.