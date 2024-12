Verso Atalanta-Real Madrid, l'attestato di stima di Mbappé per lo status dei nerazzurri

AFP via Getty Images

, stella francese del, parla sui canali ufficiali del club dopo la vittoria per 3-1 contro il Girona: "È stata una partita difficile, sapevamo l'importanza, hanno avuto molto possesso ma abbiamo iniziato molto bene la partita, abbiamo segnato nel primo tempo e nel secondo siamo tornati molto forti, abbiamo segnato due gol - riporta la traduzione di TMW -. Abbiamo mantenuto il controllo del match. Il gol? Fa parte del mio lavoro aiutare la squadra, giocare con personalità e aiutare la squadra a vincere. Bellingham? Incredibile, è un grande giocatore, giocare qui con giocatori di grande qualità è un piacere, Jude ha fatto una grande partita, anche Brahim e Arda, siamo una squadra e siamo molto felici per la vittoria di oggi".

Poi l'ex attaccante del Paris Saint Germain si proietta sull': "Dobbiamo vincere perché abbiamo perso l'ultima partita e siamo pronti ad andare a competere e vincere".Le parole di Mbappé, campione del Mondo nel 2018 e vicecampione del Mondo nel 2022, sono l'ennesimo attestato dello status ormai raggiunto dall'Atalanta, oggi prima in classifica in Serie A, vincitrice dell'Europa League 2023-24 e attualmente fra le prime otto della classifica in Champions League.