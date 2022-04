Juve-Inter è il posticipo domenicale della 30esima giornata di Serie A, la 12esima del girone di ritorno. Calcio d'inizio all'Allianz Stadium a partire dalle 20.45. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Dopo il pareggio nel match d’andata contro la Juventus a Milano per 1-1, l’Inter potrebbe rimanere imbattuta in entrambe le gare stagionali di Serie A contro i bianconeri per la prima volta dal 2008/09 (in quel caso vittoria al Meazza per 1-0 e pareggio a Torino per 1-1).