Violamania: direttore Pradè, ora l'ambizione la si dimostri coi fatti. Una parola per Italiano: grazie

Getty Images

Ci ha messo la faccia, e di questo ne va dato atto, il ds della Fiorentinache si è presentato davanti ai microfoni di Dazn e ha chiesto scusa per il tonfo della Fiorentina in finale di Conference dopo il silenzio, abbastanza inaccettabile oltre che inspiegabile, nell'immediato post partita. Meglio tardi che mai. È stato un intervento, vero, sincero, a cuore aperto quello del direttore, uno che Firenze ha saputo capirla e conoscerla fin dal primo momento e che ha capito che ciò che è accaduto in Grecia ha fatto infuriare i tifosi della Firoentina, che per l'ennesima volta sognavano di poter mettere la parola fine al digiuno di trofei che dura ormai da oltre 20 lunghissimi anni. Scuse a cui, appunto, sono seguiti i propositi per il futuro, che nel momento più difficile rappresentano la fiammella della speranza frae le indiscrezioni legate ad un contenimento dei costi nel prossimo futuro.

Dichiarazioni doverose in un momento in cui Firenze è ferita anche nell'orgoglio, i tifosi si sono sentiti traditi anche dagli stessi giocatori, e va in questa direzione la contestazione che è andata in scena ieri dal settore ospiti del Gewiss Stadium, con tutta la squadra chiamata a raccolta davanti ai supporters gigliati.a partire dal prossimo anno, con tantissimi calciatori che saluteranno Firenze dopo esperienze più o meno fortunate. E qui torniamo alle parole di Pradè, che si è preso la responsabilità di fare una dichiarazione molto forte. Ci sarà parecchio da lavorare, insomma, questa estate. Ma quel che è certo è chee se davvero la società ha intenzione di dare una svolta sarà fondamentale passare dalle parole ai fatti e dimostrare anche in sede di mercato l'ambizione di cui il ds si è fatto legittimo portavoce.

Infine, due parole per Italiano. Con la gara di ieri l'ex Spezia ha ufficialmente salutato la panchina viola. Sono state tre stagioni uniche, lunghissime e in cui la Fiorentina ha vissuto tante gioie e alcuni dolori. Quel che resta è una squadra che si salvava nelle ultime giornate e che, dopo l'arrivo di Italiano,Una squadra che approcciava le partite sperando che gli eventi non la penalizzassero troppo e che oggi si presenta in tutti gli stadi d'Italia e d'Europa con testa alta e petto in fuori. Una squadra che spesso si è arroccata in maniera un po' troppo integralista intorno alle proprie convinzioni, ma che ha ritrovato identità dopo stagioni in cui era difficilissimo essere tifosi viola., che ha certamente un futuro luminoso davanti a sé. A chi lo sostituirà il compito di proseguire questo lavoro. E non sarà semplice