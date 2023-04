Doveva accadere prima o poi, anche se probabilmente nessuno si aspettava che la Fiorentina potesse fermarsi in un pomeriggio apparentemente facile contro uno Spezia in lotta per la salvezza. Senza contare che la squadra Viola, in tempi recentissimi, ha battuto con merito formazioni ben più attrezzate come Milan ed Inter. In ogni caso, contro gli aquilotti i gigliati sono tornati ad ottenere un risultato diverso dalla vittoria. Campanello d’allarme? Ci sentiamo sinceramente di escluderlo dato che, al netto di qualche imprecisione e di una gara gagliarda degli ospiti, la Fiorentina è riuscita comunque a fare la partita crescendo soprattutto nel finale e restando bloccata al palo prima con Cabral (anche se il gioco era fermo) e poi col subentrato Brekalo.Quel che è saltato maggiormente all’occhio è la difficoltà della Fiorentina, soprattutto nella prima frazione, a creare situazioni pericolose negli ultimi metri di campo dove Sottil da una parte e Ikoné dall’altra non sono riusciti a spingere. Tant’è che la viola si è trovata in vantaggio senza neppure tirare in porta grazie alla fortunata deviazione di Wisniewski. Copione decisamente cambiato quando in campo sono entrati. Il croato, sebbene non sia mai partito titolare dal suo arrivo in riva all’Arno, è stato uno degli uomini più pericolosi in campo grazie ai suoi scatti e a un paio di conclusioni pericolose. Una, come detto, finita sul palo a Dragowski battuto.Gli ex in campo fra le fila spezzine erano diversi. Semplici, Zurkowski e, soprattutto, Dragowski. Ricordate cosa successe in estate? Il buon Bart venne ceduto ai liguri. Ieri, forse, ha voluto mandare un messaggio piuttosto chiaro ad Italiano con l’assist servito a Nzola direttamente su calcio di rinvio. Ciliegina sulla torta di una prestazione perfetta anche tra i pali. Insomma, fra le altre cose, la Fiorentina è stata punita dall’inevitabile legge dell’ex. E a Firenze non è certo una novità.