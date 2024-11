Violamania: grazie Juve per Moise Kean. E finalmente Vlahovic è dimenticato

Getty Images

Ma quanto è dannatamente bello avere un grande centravanti ina sensazione che Firenze aveva quasi dimenticato, quasi ormai abituata ad un’idea mediana di calcio che non prevedeva più la gioia di sapere che le partite della Fiorentina, oggi, partono almeno da 1 a 0. E pensare che, quando è arrivato, in tanti, legittimamente visto il passato recente, avevano sollevato dubbi sull’ennesimo affare con la Juventus negli ultimi anni. E qualche maligno commentava già sogghignante che l’arrivo del centravanti classe 2000 in riva all’Arno non fosse altro che per stornare una delle rate che la Juve deve alla Fiorentina per Dusan Vlahovic.

E a proposito di Vlahovic, il serbo, partito nottetempo nel gennaio del 2022 in direzione Torino, ha portato nelle casse viola la bellezza di 80 e passa milioni di euro dopo una prima metà di stagione straordinaria. Nel campionato 21/22, dopo 12 giornate, aveva già messo a segno la bellezza di otto reti,. E a questi possiamo aggiungere anche i quattro gol segnati dall’astigiano fra nazionale e Conference League, non male per un calciatore escluso senza pensarci due volte dal progetto tecnico bianconero. E chissà che qualcuno alla Continassanella classifica cannonieri del campionato.

La verità è che finalmente Firenze si gode un grande attaccante e una classifica meravigliosa dopo stagioni, con tutto il rispetto, contraddistinte dai vari Piatek, Cabral, Nzola e Jovic.per aver venduto alla Fiorentina un attaccante straordinario che, col senno di poi, è arrivato ad un prezzo realmente stracciato. Con la piazza che finalmente ha richiuso una ferita aperta nel gennaio del 2022.