Violamania: la stagione sta andando troppo bene per farsi distrarre dall'esultanza di Italiano

La pancia e il cuore spingerebbero ad arrabbiarsi parecchio per quanto successo al fischio finale di Fiorentina-Bologna. La prima da ex per Vincenzo Italiano è un trionfo tattico da parte del tecnico siciliano. E al termine del match sfoga tutta la gioia (in maniera un po' eccessiva) per una partita che evidentemente era più che sentita. Da lì parte il botta e risposta che ha coinvolto Pradè, lo stesso Italiano e Ranieri e Dodò che hanno bacchettato in maniera piuttosto esplicita il loro ex allenatore. Insomma, nel post gara sono davvero volati gli stracci dopo una partita che la Fiorentina ha perso con merito anche e soprattutto per colpa di un secondo tempo giocato molto male.

Ed è da qui che devono ripartire le riflessioni sulla sconfitta del Dall'Ara. Perché se è vero che Italiano poteva risparmiarsi un'esultanza piuttosto smodata, bisogna evitare di farsi trascinare in schermaglie di questo tipo. Basti ricordare che la Firoentina sta ancora volando in classifica in una stagione fin qui trionfale che la vede avanti di ben sei lunghezze proprio sul Bologna di Vincenzo Italiano. Avvelenarsi il fegato oggi sarebbe controproducente. Piuttosto, servirebbe concentrarsi su ciò che la partita ha messo inevidenza.- Contro il Bologna si è capito che questa Fiorentina non ha lepossibilità di reggere questi ritmi senza un concreto aiuto nel mercato di gennaio. In primis perché l'assenza di un giocatore come Bove si è già iniziata a sentire. Ma anche perché oggi un giocatore come Colpani, uno dei giocatori più attesi della campagna acquisti estiva, continua a deludere per rendimento in campo. Servirà, dunque, intervenire al più presto nel mese di gennaio. Serviranno certamente un altro esterno ed un centrocampista di valore. L'importante sarà soprattutto non farsi distrarre da certi battibecchi in una stagione, fino ad oggi, che resta favolosa.