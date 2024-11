Violamania: se la Fiorentina vince anche quando ha la testa da un'altra parte

Getty Images

E quando ricapita di giocarsi un Fiorentina-Inter con un terzo di campionato in archivio per provare a prendersi la testa della classifica di Serie A? Raffaele Palladino non può e non deve ammetterlo, ma la sensazione che si è avuta ieri è che la viola sia già (almeno parzialmente) proiettata con la testa e coi pensieri alla super sfida di domenica prossima contro i nerazzurri. E anche la città ha vissuto la partita di ieri contro il Pafos quasiGià, il Pafos. Seconda volta (in stagione e in assoluto) che la Fiorentina affronta una squadra cipriota, e stavolta va meglio rispetto che con l'Apoel, nonostante i ragazzi di Carcedo abbiano fatto vedere una caratura tecnica decisamente maggiore. I viola si assicurano l'accesso matematico almeno ai playoff, rimettono in sesto la classifica e si avvicinano all'impegno di campionato mettendo a segnodegli ultimi due mesi. Soprattutto, lo fanno nonostante la testa, come detto, fosse da un'altra parte.

Qualche segnale di distrazione la Fiorentina lo ha dato. Ma la vittoria è arrivata comunque. E questo non fa che testimoniare ulteriormente la forza e la consapevolezza che il gruppo gigliato è riuscito a sviluppare. Per di più, in controtendenza rispetto alle altre gare europee, la Fiorentina ha fatto vedere di poter contare finalmente anche sulle proprie seconde linee. E adesso sì che la squadra può preparare la partita di domenica. E l'Inter è avvertita: