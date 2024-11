Fiorentina, la dedica di Kouame a "Koka" Konate: l'ex obiettivo dell'Inter che si è infortunato di nuovo al ginocchio

AFP via Getty Images

Una maglia celebrativa mostrata al mondo al momento del gol segnato innella gara vinta 3-0 dalla suacontro il Pafos sta facendo il giro del web. Il protagonista di questa storia è la punta della squadra viola Christian Kouame che ha voluto esultare mandando un messaggio ad un suo caro amico e compagno di nazionale che sta passando un momento complicatissimo della sua giovane carriera.Kouame ha infatti mostratato una sottomaglia con scritto, in francese,Ma a chi era rivolto il messaggio? Koka è il soprannome di Karim Konate, attaccante del Salisburgo e compagno di nazionale con la Costa D'Avorio proprio di Kouame.

originaria di Koumassi e che è stato a lungo un obiettivo di mercato estivoaveva già infatto saltato una prima parte di stagione per una brutta distorsione al ginocchio (che aveva anche allontanato le voci di mercato per lui). Il primo problema sembrava ormai alle spalle, ma nel corso della gara persa dal Salisburgo contro il Bayer Leverkusen nell'ultimo martedì di Champions League è stata nuovamente costretta a fermarsi al 16esimo minuto del primo tempo per un nuovo e più serio problema al ginocchio. Da qui la dedica di Kouamé per una pronta guarigione.