Xabi Alonso: domani l'Inter, in futuro allenerà in Serie A? "Non chiudo nessuna porta"

Getty Images

, allenatore delche domani saràin, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con i nerazzurri: "È una delle squadre più forti in Europa, speriamo di essere pronti. L'Inter è una squadra vincente che gioca benissimo. Hanno le idee chiare e sanno cosa fare durante la partita, allenata da un allenatore top. Due anni fa sono arrivati in finale, impariamo molto guardandoli". Nessun dubbio su quale sia l'obiettivo del Bayer: "Vogliamo qualificarci per le prime 8, abbiamo tutto per farcela".

Xabi Alonso spera di recuperare Patrick Schick, come riporta Sportmediaset: "Si sta avvicinando alla forma migliore, si sente meglio. Domattina verificheremo se sarà in condizione per poter giocare dall'inizio o a gara in corso magari".Il tecnico spagnolo aggiunge: "Abbiamo perso solo tre delle ultime 75 partite? Non diciamolo a voce alta. Però dice tanto di questo club e di questa squadra, penso che siamo migliorati tanto e penso che vogliamo giocare sempre per vincere. Ci proveremo in tutti i modi anche domani, vogliamo qualificarci tra le prime otto e il nostro obiettivo è quello di provare a vincere in ogni competizione. Domani ci aspetta un'altra grande partita".

Hakan Calhanoglu, ex Bayer Leverkusen, sarà l'osservato speciale della serata: "Non pensiamo ai singoli, ma di sicuro è un giocatore che ha un grande impatto sul gioco. Ricordo quando giocava qui, era un 10: il suo gioco è cambiato molto nel corso del tempo. È un giocatore chiave per loro, come Kimmich lo è per il Bayern Monaco"., riporta Sportmediaset.