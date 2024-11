Zenga dà i voti ai portieri di Serie A: "Vi svelo il mio preferito"

Getty Images

, ex portiere dell'e della Nazionale, poi allenatore e commentatore, è ospite di Champions Lounge, approfondimento calcistico su Twitch, e dice la sua sugli attuali portieri di Serie A: "In assoluto mi piace, rientra in un contesto di qualità assoluta.è stato un punto forte lo scorso anno insieme a Theo Hernandez e Rafa Leao. Ora sta andando meno bene, ma paga il discorso di negatività che c'è intorno al Milan. Anche a me è capitato all'Inter di non giocare bene quando intorno a me le cose non andavano nel verso giusto. Mi lasciavo andare dietro alle problematiche.lo comprerei sempre per rendimento", riporta TMW.

Zenga aggiunge: "Magarinon fa parate straordinarie, ma ti garantisce per tutto l'anno un rendimento oltre la sufficienza, da 6.5.invece è fra i più sottovalutati: ha vinto uno scudetto e ora è in testa alla classifica. Contro il Milan ha fatto parate determinati ad esempio, ma anche contro il Lecce.è un portiere che a sua volta può essere titolare e ce ne sono molti altri di Italiani. La scuola di portieri nostrana è di alto livello. Comunque, fra questi oggi prendereiperché giovane e con grandi margini di miglioramento, oltre che tecnicamente valido".