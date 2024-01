Nonostante la seconda posizione in classifica e la necessità di un rinforzo almeno a centrocampo, dopo le perdite non prevedibili di Pogba e Fagioli. Una prospettiva di sicuro non gradita dai tifosi juventini, in attesa di una mossa sul mercato anche da parte della società bianconera. A maggior ragione dovesse farlo l’Inter, essendo ormai certo l’arrivo del canadese Buchanan. Nonostante i debiti.Forte anche dell’attivo realizzato la scorsa estate (135 milioni totali) grazie alla super plusvalenza ottenuta attraverso la vendita di Onana, la partenza di Brozovic e altre cessioni. Degli 800 milioni di debiti, la metà sono stati fatti con Oaktree: nel caso Zhang non riuscisse a restituire quei soldi, il club passerebbe al fondo statunitense. E a quel punto i debiti si dimezzeranno. Fin quando però il presidente cinese troverà in giro fondi o banche in grado di finanziarlo, il mercato potrà continuare a farlo.La, al contrario,per rinforzare l’organico e sfidare fino alla fine l’Inter nella corsa al tricolore., i due centrocampisti individuata come possibili rinforzi di reparto, i quali non convincono del tutto nemmeno Massimiliano Allegri, per caratteristiche tecniche e attitudini. Profili che Giuntoli e Manna sarebbero comunque in grado di prendere solo in prestito, senza nessun obbligo di riscatto a giugno che invece Tottenham e City vorrebbero definire già a gennaio., perché in rosa manca totalmente la figura di un trequartista capace all’occorrenza di saper fare pure l’incontrista, ma all’Atletico Madrid non sono disposti a cederlo in prestito e per il cartellino chiedono una cifra per la quale la Juventus ora non può impegnarsi., che pare avere imboccato deciso la strada per Napoli, con ADL disposto a pagare all’Udinese i 25 milioni richiesti (20+ 5B) che la Juve non era disposta a pagare.E così, scarta questo e scarta quest’altro, alla fine alla Continassa potrebbe davvero non arrivare nessuno. Utilizziamo il condizionale perché siamo solo ai primi di gennaio e da qui a fine mese qualcosa potrebbe ancora verificarsi, nel caso si realizzasse magari qualche cessione vantaggiosa. Allo stato dell’arte attuale, la Juventus potrebbe continuare con l’attuale rosa fino a fine stagione, e dovesse davvero riuscire a centrare il bersaglio grosso il miracolo di Allegri assumerebbe dimensioni da Guinness.