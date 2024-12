Bologna-Monza: formazioni, dove vederla in tv e streaming

GETTY

Testa più al campionato che alla Coppa Italia per entrambe, anche se in questa edizione non c’è lo spettro dei supplementari in questi turni. Il Bologna che si è rilanciato contro il Venezia vuole dare continuità ma in un periodo compresso del calendario ruoterà i suoi uomini risparmiando qualche energia prima della sfida al suo ex tecnico Motta e lo stesso farà il Monza, pensando allo scontro diretto in arrivo contro l’Udinese.Ravaglia; Holm, Casale, Erlic, Lykogiannis; Pobega, Urbanski; Orsolini, Ferguson, Dominguez; Dallinga. All.: ItalianoPizzignacco; Izzo, Caldirola, D’Ambrosio; Martins, Bondo, Valoti, Ciurria; Forson, Vignato; Petagna. All.: NestaRotazioni ampie per Italiano, che nell’ultimo trittico di gare ha spremuto sempre gli stessi elementi o quasi. Forse potrebbe partire Orsolini, lasciato in panchina contro il Venezia, per tanti altri titolari - forse anche l’onnipresente Freuler - ci sarà riposo e si potranno vedere facce nuove: da Erlic a Casale, passando per Dominguez e Pobega, che torna dopo la squalifica in campionato. Dallinga cerca il suo primo gol rossoblù. Anche il Monza ruoterà tanto: dentro il portiere di coppa Pizzignacco e probabile chance dal primo minuto per Petagna, Forson, D’Ambrosio e forse, come nel turno precedente, per Martins junior.

La Coppa Italia è un’esclusiva Mediaset, il match sarà trasmesso gratis, in diretta e in chiaro su Italia 1.La partita sarà visibile in diretta streaming, gratis e in chiaro, sia sul sito di Sportmediaset sia su Mediaset Infinity.Riccardo Trevisani e Giancarlo Camolese