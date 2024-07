Abraham, dall'infortunio ai contatti col Milan: quanto costa e quanto guadagna

Quando la Roma ha presoera convinta di aver trovato l'attaccante titolare per gli anni successivi: estate 2021, i giallorossi mettono sul piatto 40 milioni - più una percentuale sulla futura rivendita - e prendono dal Chelsea l'attaccante che qualche anno prima avevano affrontato nella semifinale di Youth League (in quella squadra, oltre a lui, c'erano anche Boga, Tomori e Loftus-Cheek).. Abraham vola, la Roma sorride.

- A suon di gol Tammy diventerà il miglior marcatore inglese nella storia della Serie A e vincerà la prima Conference League con la Roma.. Al suo posto entra Spinazzola. Che il ginocchio si fosse girato male si era visto subito, gli esami del giorno dopo confermano: rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L'inizio di un incubo.

- Abraham rimane nel tunnel dell'infortunio per 10 mesi; tra alti e bassi, forza di volontà nel ricominciare ad allenarsi e momenti di sconforto e paura di non tornare più come prima.. In panchina De Rossi ha preso il posto di Josè Mourinho, Tammy era tornato a disposizione già dal mese precedente ma l'allenatore ha preferito la strada della prudenza rimandandolo al campo solo quando c'era la certezza di evitare ricadute.

- Oggi Abraham è tornato a pieno regime, nella gara di fine aprile contro il Napoli ha ritrovato il gol e nelle ultime ore è diventato un potenziale uomo-mercato.. Al momento siamo ai primi colloqui, in una fase preliminare di una trattativa ancora da mettere in piedi:. Il Milan ci pensa, ma vuole inserire una contropartita per abbassare la parte cash: si lavora su Saelemaekers.