Ag. Immobile: 'Ha fatto un passo indietro per la Lazio, Lotito dalla sua cessione ha risparmiato 20 milioni'

Marco Sommella, agente di Ciro, ha parlato a Radio Sportiva: "Già da un po' di tempo c'era l'idea di provare qualcosa di diverso, di fare un'esperienza di vita. Otto anni con la Lazio sono tanti, è arrivato con Izaghi e Tare, gli ultimi due anni sono stati un po' particolari.. Con la Lazio è stata una bellissima storia d'amore".

"Il Besiktas ha dimostrato di volerlo fortemente, a Istanbul, che è una città bellissima, ha avuto un'accoglienza che è sembrata quasi quella di Maradona a Napoli o Ronaldo alla Juventus. C'erano tantissime persone ad aspettarlo all'aeroporto. Per uscire dall'aeroporto ci abbiamo messo un'ora."Un contratto come quello di Ciro per altri due anni, sarebbe stato molto pesante per la Lazio. Si è reso conto che non poteva più dare quello che ha dato, per questo ha fatto un passo indietro".