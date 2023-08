Wesley Sneijder non tornerà all'Ajax, con il ruolo di dirigente. Le minacce degli ultras della F-Side dei giorni scorsi hanno centrato il bersaglio: l'Ajax ha rinunciato all'idea di inserire l'ex centrocampista nello staff del nuovo allenatore Maurice Steijn, notizia che aveva scatenato l'ira degli ultras dei Lancieri che avevano attaccato l'ex interista e annunciato una 'guerra' in caso di ritorno del giocatore ad Amsterdam. Sneijder, su Instagram, conferma: "L'Ajax ha sospeso unilateralmente i colloqui, quindi non ci sarà verso di tornare col mio amore d'infanzia. L'Ajax sceglie un percorso che è lontano dal DNA con cui sono cresciuto. Spero che questo porti al successo, auguro sinceramente il meglio a tutto il club. Ovviamente continuerò a seguire l'Ajax come tifoso".