Antonelli su Vanoli: "Non capisco perché parli ancora del Venezia e non pensi al Torino"

Getty Images

Nel corso dell'odierna conferenza stampa il direttore sportivo delFilippoha parlato anche dell'addio in estate del tecnico Paolo, poi sostituito da Eusebio"Ci siamo salutati. Alcune cose che ho letto e ascoltato su di lui sinceramente non le ho capite. Non ho capito perché Vanoli continui a parlare del Venezia. Una squadra che gli ha voluto bene e gli ha dato tanto, lo ringraziamo Vanoli per averci portato in Serie A, rimango però stupito che parli ancora del Venezia e non pensi al Torino che è la sua squadra attuale".

"Come lui ha pensato al campo io ho pensato a sostenerlo, il rapporto è sempre andato bene, non ho avuto mai una situazione di conflitto con lui"."Non so rispondere, sta a lui dirlo. Non riesco a dare importanza alla cosa, è stata una sua scelta e basta".