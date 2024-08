Ds Napoli: "Osimhen non vuole più giocare qui. Non credo andrà in Arabia. De Laurentiis si è assunto il rischio"

Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha parlato nel prepartita della sfida Napoli-Parma, la terza della Serie A 2024/25, ma la prima che arriva dopo la chiusura del calciomercato estivo che in casa azzurra ha regalato tantissimi nuovi acquisti, Romelu Lukaku su tutti, ma anche una mancata cessione illustre, quella di Victor Osimhen.“Soddisfatti del mercato? Sicuramente contenti perchè i tifosi devono essere orgogliosi di ciò che abbiamo fatto nonostante le difficoltà di un mercato bloccato da alcune dinamiche. Il presidente ci ha dato chance di investire ed intervenire con elementi importanti che daranno una mano"

"Osimhen ancora cedibile? La situazione è estremamente chiara dal termine della scorsa stagione, Victor vuole assolutamente non stare a Napoli e non giocare più, abbiamo cercato di assecondarlo ma il mercato è stato complicato con domanda e offerta. Pensavamo di aver chiuso una trattativa e non è andata bene, abbiamo fatto investimenti importanti con Lukaku e tenuto Raspadori e Simeone. Manteniamo la nostra linea di coerenza, lui vuole andare via e noi abbiamo fatto altre scelte".- "Se Osimhen può ancora andare via? Il mercato è ancora aperto e ci sono opzioni, ma non penso che andrà in Arabia in questa sessione di mercato".

"Per lui sono dinamiche diverse, io lo ritengo importante e ha un contratto di cinque anni. Ci sono state dinamiche di mercato e abbiamo fatto entrambi delle scelte. Vediamo cosa succede, ma siamo al completo e abbiamo le idee chiare"."Mario Rui? Ha avuto opportunità ma non sono andate in porto"."De Laurentiis? Avevamo le idee chiare sin dall’inizio, si è visto altrimenti nell’ultima settimana non avremmo fatto certe operazioni. Aspettavamo la cessione di Osimhen per finanziare il mercato, il presidente si è assunto la responsabilità di investire per ripartire. Si è assunto il rischio d’impresa, è stato incredibile e ci ha dato una mano".