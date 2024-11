Roma, idea Endrick: cosa emerge dalla Spagna

Consino a questo punto della stagione – 15 presenze sulle 16 partite disputate fin qui dai giallorossi – e atteso da una situazione analoga nelle prossime settimane alla luce dell'infortunio in nazionale accusato da Shomurodov,E dalla Spagna emerge una pista che conduce direttamente ai campioni d'Europa del Real Madrid per colmare questa lacune.Il quotidiano Sport riferisce che, uno degli acquisti di punta delle merengues della passata estate (60 milioni di euro), poco considerato tuttavia da Carlo Ancelotti in questo primo scorcio di stagionenel primo appuntamento stagionale contro lo Stoccarda. Tuttavia, dopo i 3' collezionati nel derby contro l'Atletico, l'ex Palmeiras è andato in panchina per tre volte di fila, per poi rivedersi per 15' contro l'Osasuna. In coppa invece Endrick non ha disputato nemmeno un minuto nelle ultime due partite contro Borussia Dortmund e Milan.Nascono da qui i(è sotto contratto coi blancos fino al 2030) per trovare maggior minutaggio e continuità – essendo chiuso in questo momento da Vinicius Junior e Mbappé – con alcuni club di Liga, tra cui il, che hanno provato a sondare il terreno con la dirigenza del Real Madrid. Pure il, in Inghilterra, avrebbe preso informazioni ed infine, secondo la ricostruzione di Sport, tra le situazioni da tenere maggiormente in considerazione c'è quella che porta a Roma e alla Roma.