L'Arsenal è un po' più vicino a piazzare il colpaccio a centrocampo e tutti gli indizi portano alla stella del Lione Houssem Aouar. Secondo quanto riferisce Telefoot, il club allenato da Mikel Arteta ha raggiunto un accordo economico di massima col calciatore francese, che almeno inizialmente avrebbe preferito un trasferimento al Barcellona o alla Juventus.



In assenza di offerte concrete dal club spagnolo e da quello italiano, Aouar si è dunque convinto ad accettare la corte dei Gunners e in queste ore il direttore sportivo Edu è alla ricerca di un'intesa sulla valutazione del calciatore col Lione.