L'Arsenal si avvicina a Mykhailo Mudryk, obiettivo che i Gunners seguono da diverso tempo. Come riporta Sport Arena, il club londinese ha trovato l'accordo con il giocatore per un contratto quinquennale. Ora resta da accontentare lo Shakhtar, che chiede più di 50 milioni per lasciar partire il proprio gioiello.