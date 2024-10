Getty Images

è l’uomo-copertina dell’Atalanta che nell’ultima partita prima della sosta per le nazionali ha fatto 5 gol al Genoa: tripletta dell’italo-argentino, ex di turno e. Nonostante i gol di Retegui la squadra di Gasperini è all’ottavo posto con 10 punti: 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte da inizio campionato. Sono 10 i giocatori che l’allenatore nerazzurro non avrà a disposizione durante la pausa, perché convocati dalle rispettive nazionali. Tra tutti, occhio al gioiellino classe 2005 Marco Palestra, che ha già esordito in Serie A e sarà aggregato all’Under 21 di Nunziata.

Raoul Bellanova (Italia)Mateo Retegui (Italia)Charles De Ketelaere (Belgio)Sead Kolasinac (Bosnia)Mario Pasalic (Croazia)Lazar Samardzic (Serbia)Isak Hien (Svezia)Ibrahim Sulemana (Ghana)Ademola Lookman (Nigeria)Marco Palestra (Italia Under 21)