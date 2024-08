Atalanta, Hateboer verso il Rennes: trattativa in chiusura

Getty Images

L'avventura dell'esterno destrosta per terminare. Non sarà convocato infatti oggi per l'amichevole che la squadra bergamasca ha in programma al Tardini di Parma, alle ore 18, poiché la sua trattativa di mercato è in stato avanzato. L'olandese, finito dietro a Zappacosta nelle gerarchie del reparto esterni, dopo sette anni all'Atalanta, troverà spazio altrove.la squadra di Ligue 1 che nei giorni scorsi aveva bussato alla porta manifestando interesse, sta chiudendo in queste pre per il classe 1994: l'Atalanta incasserà circa 3 milioni di euro.

Ad aiutare in questa operazione la presenza, nella dirigenza del club francese,Hateboer si trasferirà allo Stade Rennes a titolo definitivo. Con il mancato riscatto di Holm e la cessione di Hateboer, uno dei veterani, l'Atalanta ha rivoluzionato la corsia destra: al momento resta soloper cui gli uomini mercato nerazzurri stanno lavorando sottotraccia perGiovane brasiliano classe 2003, ha ottenutoe costituisce un profilo interessante. Il classico esterno sudamericano veloce ed estroso che andrebbe sgrezzato tatticamente, una nuova sfida per mister Gasperini.