Ufficializzato lo scorso 5 luglio in prestito oneroso con diritto di riscatto dalsi è presentato alla stampa a Zingonia:“Ci tenevo a ringraziare il Presidente e la dirigenza di avermi dato la possibilità di vestire la maglia, appena ho saputo dell’interessesappiamo quanto valorizza i giovani, non ho esitato a raccogliere questa opportunità, io penso a giocare in ogni parte del campo, in avanti posso fare tutti ruoli, punta e trequartista, anche a destra e sinistra, gioco dove mi dice lui, sono un professionista e sto a quello che dice il mister”.

“Non sento pressioni ma solo che devo dare il massimo a mille, seguo quello che dice il mister ma non la vedo come l’ultima possibilità ma una possibilità da prendere al volo. Tre quattro giorni fa ho fatto il primo allenamento con il gruppo e mi sento molto meglio sono stato fermo un mese e mezzo-due, non mi pongo obiettivi a lungo e breve termine, il mio focus è essere a disposizione al cento per cento con il Real, poi ho obiettivi ma non mi piace dirli, ho obiettivi di squadra poi anche i gol sono importanti”."Dopo la Roma, l’esperienza all’Aston Villa e al Galatasaray mi hanno fatto crescere, volevo provare a fare esperienza all’estero per maturare come giocatore e uomo, ho la volontà di cambiare ma non di cancellare tutto, tante cose positive ci sono state”.

"Mi ha chiamato lui e mi ha consigliato l'Atalanta, la concorrenza alta in area è uno stimolo, l’importante è poter sbagliare e poter imparare, qua la pazienza esiste ed è importante, poi speriamo di fare già gol con il