Atalanta, i difensori potrebbero raddoppiare: via al casting

Dopo l'arrivo diventiseienne dall'Everton pagato 10 milioni rispetto ai 27 versati dai Toffees per acquistarlo, i Percassi studiano un altro colpo in retroguardia.infatti rientrerà dal suo infortunio tra dicembre 2024 e gennaio 2025, ma aè scaduto ufficialmente il contratto proprio ieri.Servirebbero quindi due difensori esperti per arrivare alla famosa "quota sei" che necessitano le grandi squadre che giocano tre competizioni (quattro per l'Atalanta impegnata inil 14 agosto a Varsavia). I titolari al momento sono, maè stato appositamente preso per fare il braccetto di destra insieme al'uno per l'esperienza del veterano, l'altro per la freschezza di un potenziale da sviscerare.

Il sesto potrebbe arrivare dal vivaio, anche se mister Gasperini a tal proposito ha nutrito qualche perplessità:infatti è stato spesso convocato ma non ha quasi mai trovato spazio in campo. I nomi del casting al momento sono tre:Per il primo l'Udinese chiede tra i 17 e i 18 milioni, una cifra largamente sopra il budget nerazzurro. Per Balerdi il nodo è lo stesso: il Marsiglia lo valuta 20 milioni di euro. Per questoIl Sassuolo chiede solo 4-5 milioni di euro per il difensore croato, anche perché il suo contratto scade nel 2026 e lui non vuole rimanere in Serie B.