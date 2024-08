Getty Images

Atalanta, intanto se ne va El Bilal Touré: accordo a un passo per il passaggio in Bundesliga

Redazione CM

17 minuti fa



Nella giornata in cui Ademola Lookman non viene convocato per ragioni legate al calciomercato, l'Atalanta intanto cede El Bilal Touré allo Stoccarda. L'acquisto più costoso della storia nerazzurra, arrivato l'estate scorsa e subito out per via di un grave infortunio, non si è integrato nel contesto tattico di Gasperini e ora è pronto a trasferirsi allo Stoccarda.



Touré va a giocare in Bundesliga con la formula del prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo al raggiungimento di determinate condizioni. Il maliano classe 2001 lascia Bergamo (per ora) dopo 17 presenze, 3 reti e 1 assist nella stagione 2023/24.