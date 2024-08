Atalanta, Koopmeiners out? Tutti i nomi dei possibili sostituti

Getty e Calciomercato.com

L'accordo è lontano, la volontà però è chiara: Teunè sempre più un corpo estraneo. Dovesse arrivare l'offerta giusta, l'olandese saluterebbe, così come vuole da settimane a questa parte. Il giocatore è uscito allo scoperto,ha un accordo con lae punta il trasferimento. I: si tratterà ma, qualora l'affare dovesse concretizzarsi, l'Atalanta non potrà farsi trovare impreparata.

C'è da aspettarsi quindi un'accelerata nelle prossime ore sulle tante piste che l'Atalanta si è tenuta aperta per unche sta diventando sempre meno eventuale. Il preferito, e questo è appurato da settimane, ècentrocampista del. Classe 2000, piace tanto a Gasperini e le prime offerte sono arrivate per lui:Con i bonus e le cessioni in arrivo, i nerazzurri puntano a chiudere un colpo agognato però anche da club della Premier, come il

Resta come alternativa Marco, sul quale è però in pole position il. Defilato: c'è ilsu di lui che, tramite alcune contropartite, punta ad abbassare le richieste. Altri nomi spendibili sono, in orbita Dea da settimane, mentre è sfumata la trattativa che avrebbe portato a Zingonia Michael. L'affare colera ben indirizzato ma l'infortunio di Scamacca l'ha congelato. Altri nomi circolati per i nerazzurri sono quelli dieddel Torino. Koopmeiners è out e sostituirlo non sarà né semplice né economico.