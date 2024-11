Atalanta, Lookman e De Ketelaere in forse verso Parma: occasione per Zaniolo

AFP via Getty Images

L'Atalanta, che da inizio stagione ha dovuto scontare assenze importanti nel suo reparto difensivo,A quattro giorni dalla ripresa di campionato contro il Parma, gara in programma al Tardini sabato alle 20.45,oggi si sono allenati a parte e ancora non sanno se riusciranno a prendere parte alla gara. Il belga si sta ancora riprendendo dallae oggi non è riuscito a riaggregarsi al gruppo. Il nigeriano invece, che tra l'altro è favorito al titolo del Pallone d'Oro africano, è rientrato in anticipo dagli impegni con la Nigeria per unche si sta pian piano riassorbendo: le sue condizioni non preoccupano in casa nerazzurra, ma oggi non gli hanno consentito di allenarsi in gruppo. Alle prese con le terapie, e quindi verso un forfait,che domani sera incontrerà alle 19 i tifosi all'Atalanta Store di Bergamo.

In caso di mancata convocazione di Lookman e De Ketelaere, aumentano per. Finora l'ex Roma ha collezionato solo spezzoni,non partendo mai titolare nell'attacco bergamasco. Nella partitella con l'Under 23 di scena venerdì mattina però il duttile fantasista ha giocato tutto il tempo, rendendosi protagonista di affondi interessanti e dimostrando, come Scalvini, di essere pronto a giocare.Oltre all'attacco pesante, mister Gasperini ha la possibilità di pescare in un mucchio ben nutrito il suo trequartista, singolo o doppio, grazie al mercato che in estate gli ha regalato una rosa ampia.sono i suoi jolly offensivi che possono ricoprire più ruoli.