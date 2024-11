Quanto vale Lookman per l'Atalanta

AFP via Getty Images

Nessuno sconto. L'Atalanta è consapevole che nei prossimi mesi potrebbero arrivare proposte per, uno dei tanti giocatori valorizzati da Gasperini e decisivo nella vittoria dell'Europa League della scorsa stagione con una tripletta contro il Bayer Leverkusen. In estate l'attaccante nigeriano aveva attirato l'attenzione di alcuni club europei, ma non sono mai arrivate offerte concrete e gli interessamenti si sono fermati al livello superficiale e non si è andati oltre qualche sondaggio.- Tra tutte, il club che sembrava più convinto a continuare i dialoghi era il Psg: i francesi stavano tentando il giocatore che ha valutato davvero un trasferimento in Francia, anche se con l'Atalanta non c'è mai stata la possibilità di dialogo.. Una cifra importante giustificata dal fatto che l'Atalanta non ha nessuna intenzione di privarsi del giocatore né tantomeno nel mercato di gennaio, perdendo così uno degli uomini-chiave di Gasp.

- Anzi, i nerazzurri vorrebbero anche rinnovare il contratto dell'ex Leicester e Lipsia:, ma la volontà del club è quella di sedersi a trattare a tavolino con il giocatore e il suo entourage per trovare in serenità un accordo sul prolungamento. Anche con aumento dell'ingaggio, per premiare quanto fatto finora da Lookman che in quasi due anni e mezzo a Bergamo ha segnato più di 40 gol facendo oltre 20 assist per i compagni.