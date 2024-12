Atalanta, Lookman: "Scudetto? Tutto è possibile, giusto che i tifosi sognino"

Getty Images

La Dea batte 2-1 ilnell'anticipo della 15esima giornata di Serie A, nona vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Gian Piero Gasperini che vola in vetta alla classifica aspettando il Napoli.A decidere l'incontro del Gewiss Stadium Lookman e proprio l'attaccante nigeriano è intervenuto a Sky Sport al termine della partita: "Abbiamo vinto contro una squadra forte e siamo contenti. Una vittoria pesante e importante, che vale ancora di più per il nostro campionato, visto che il Milan è una grande squadra".- "Dobbiamo continuare a giocare così, pensando a una partita alla volta. Crediamo nel nostro lavoro. E' giusto che i tifosi sognino, noi dobbiamo continuare a lavorare".

- "Sono tra i nominati per questo premio, per me sarebbe un sogno e spero di vincerlo, visto che sono tra i cinque finalisti".- A DAZN, poi, Lookman ha rilanciato: "Lo Scudetto è possibile? Tutto è possibile, prendiamo partita dopo partita. C'è unione nel gruppo, prendiamo una partita alla volta. Cerco sempre di dare il massimo per la squadra. Oggi era una di quelle partite in cui non stavo andando alla grande, ma alla fine c’era ancora una zampata da dare".