Atalanta, Percassi: "A gennaio un colpo in attacco. Koopmeiners ha sbagliato tutto. Lookman resta, ma non controvoglia. "

I patron dell', Antonio e Lucasi sono concessi a una lunga intervista doppoa al Corriere della Sera in cui ha ripercorso il momento che sta attraversando il club bergamasco, la crescita europea che ha ottenuto e soprattutto molte delle mosse di mercato passate, presenti e future.L'aneddoto sugli inizi di Antonio Percassi: "Era un assegno di 700 mila lire. A me sembrava una cifra pazzesca. Presi il pullman per tornare da Bergamo a Clusone, in Val Seriana, dove sono nato. Ero terrorizzato dalla paura di perderlo. Arrivato a casa mia mamma mi gelò: “Cós’ét facc? L’ét robàt?” (cosa hai fatto? L’hai rubato?). Mi fece piangere. Era spaventata. Non parliamo dei miei fratelli, tipici muratori bergamaschi, sani e forti. Come, arriva qui il ragazzino, l’ultimo della famiglia, con tutti questi soldi? C’è qualcosa che non va…".

"Nel settore giovanile c’erano persone che prima di tutto mi hanno educato, avviato alla vita. È lo stesso metodo che usiamo oggi con i ragazzi. Le famiglie che vengono da noi lo sanno e si fidano. Esiste uno stile Atalanta? Sì. E oggi Luca ne è il principale artefice"Luca Percassi spiega come si scelgono e crescono i calciatori: "I principi sono quelli di Zingonia: rispetto e dedizione al lavoro. Vale prima di tutto per i ragazzi, anche se le dinamiche sono sempre più complesse: sono assediati dai procuratori fin da piccoli. Faccio un esempio in positivo:. Ha avuto un impatto perfetto già dal primo giorno. È arrivato all’alba e fino alle 5 del pomeriggio ha avuto intorno una miriade di agenti e consulenti: ne abbiamo contati 13, una cosa mai vista. Lui stava zitto e ascoltava. Finché gli abbiamo detto: “Charles ti fidi di noi?”. “Sì”. “Allora firma se no non arriviamo mai in fondo”. E lui ha firmato. Ecco, noi abbiamo bisogno di ragazzi così".

Antonio e Luca Percassi spiegano l'addio di Koopmeiners: "Pensare che a inizio stagione avevamo l’ambizione di confermare tutti i top. E lui ha scansato perfino la finale di Supercoppa Uefa con il Real Madrid. Non c’era bisogno che arrivasse a tanto. Quando abbiamo incontrato la Juve è venuta a dirci che era dispiaciuto. Sì, però gliel’abbiamo detto chiaro: hai sbagliato! È anche un fatto di gratitudine"."Gli anni parlano per lui, ha battuto tutti i record. L'esonero il primo anno? Non era una situazione facile. Perse le prime 4 partite su 5. Aveva contro tutta la città e i tifosi. A un certo punto decisi di parlare alla squadra: “Non azzardatevi a pensare che mandiamo via lui. Lui è qui e continuerà a starci. Vedete di darci retta, altrimenti mandiamo via voi”. Guarda caso vinciamo la partita con il Crotone... E da lì inizia la risalita. Anche il suo ingaggio fu un po’ particolare. Ci chiama Preziosi e insiste per vederci a cena. Lo portiamo da Vittorio e per tutta la sera non capiamo dove vuole andare a parare. Prima di congedarsi ci dice: ho un allenatore della Madonna da proporvi! Era Gasperini, ancora sotto contratto con il Genoa. Il dubbio ci venne: questo vuole tirarci un pacco. E Pozzo, a cose fatte, ci prendeva in giro: bell’amico Preziosi. Invece lo abbiamo dovuto ringraziare. La Roma ha avuto ambizioni importanti, il Napolimi è sembrata più un’operazione mediatica".

- "Se faremo un colpo lo faremo in attacco, come chiede Gasperini. Ma deve valerne la pena""Faremo di tutto per trattenerlo. Ma non deve restare controvoglia. In fondo abbiamo sostituito Zapata, Muriel, Gomez...»."Io penso che porti pure un po’ sfortuna. Al massimo si può dire: speriamo che…".