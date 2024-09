Atalanta, Retegui: "Il mio errore è sulla ribattuta, non avevo visto Raya rialzarsi. Imparerò"

Getty Images

L'attaccante dell'Mateo, che ha sbagliato un rigore nello 0-0 contro l'Arsenal in Champions League, ha parlato a Sky:"Mi dispiace per i ragazzi, sul rigore ho sbagliato ma da questo si impara. Tutti sono venuti a rincuorarmi, lo ha fatto anche il mister dopo la mia uscita, li ringrazio. Volevamo i tre punti da dedicare ai tifosi, abbiamo giocato contro la squadra più forte d'Europa. Anche sul mio colpo di testa Raya ha fatto una grande parata, ma lì davvero ho sbagliato io, non ho visto che si era rialzato velocemente perché ero concentrato sul pallone".

- "Devo ringraziare tante persone, prima di tutto Gilardino che mi ha accolto al Genoa, ora sono all'Atalanta e sto crescendo, devo continuare così e fare il meglio che posso".