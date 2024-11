Atalanta, Scalvini torna in campo dopo più di 5 mesi: "Come un secondo esordio"

Getty Images

L'ritrova uno dei suoi giocatori più importanti e lo fa dopo un lungo periodo di attesa. A 174 giorni dall'infortunio,è tornato oggi in campo nel finale della sfida contro il Parma. Un rientro fondamentale per la squadra di Gasperini che ora, oltre ad avere l'attacco migliore del campionato, potrà contare su un reparto difensivo ulteriormente rinforzato.Sull'ormai consolidato risultato di 3-1, al minuto 82' della sfida con il Parma andata oggi in scena al Tardini, è stata la volta di Scalvini, mandato in campo al posto di Toloi. In tutto 12 minuti in campo per lui, che mancava da Atalanta-Fiorentina dello scorso 2 giugno, ovvero proprio 173 giorni fa. Una sfida in cui, tra l'altro, Scalvini aveva messo a segno una rete, prima di essere sostituito in seguito a un brutto infortunio al crociato.

Nel post partita, il difensore classe 2003 è intervenuto ai microfoni di Sky: "Sono molto felice di questo rientro, sono stati mesi duri con tanto lavoro. Non vedevo l'ora di tornare e giocare insieme ai miei compagni. Sono già delle settimane che ho iniziato ad allenarmi con la squadra. C'è stata emozione, quasi come un secondo esordio. La strada adesso però è in salita, bisogna continuare a spingere".