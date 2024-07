Balotelli, un nuovo inizio: offerta del Corinthians, ma non solo

Getty Images

Lontano dalla Turchia, lontano dall'Europa. L'attaccante classe 1990,non ha nessuna intenzione di appendere gli scarpini, ha ancora tanta voglia di giocare, di vivere una nuova esperienza. Che potrebbe essere in Brasile. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com. Un'idea affascinante, alla quale la punta ex Milan e Inter sta pensando seriamente. In Brasile Balotelli troverebbe come allenatore una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero Ramon Diaz, fino a pochi mesi fa guida del Vasco da Gama, che in Serie A ha indossato le maglie di Avellino, Napoli, Fiorentina e Inter.

Balotelli ha poco mercato in Italia, ne ha tanto in Oriente., due opzioni meno affascinanti rispetto al Brasile, ma altrettanto stimolanti. Di certo Mario ha ancora voglia di giocare: come raccontato in esclusiva a Calciomercato.com dal suo agente ( QUI L'ARTICOLO ) a fine carriera verrà girato un documentario su di lui, su quello che è stato e quello che sarebbe potuto essere, la parola fine non però stata ancora scritta.A fine giugno le immagini di Balotelli che fa festa con gli amici avevano fatto il giro del web, il diretto interessato si è era sfogato su Instagram: "Ho visto il video dove cado per terra coi miei amici, dove ci rotoliamo, salutiamo, corriamo. Non vedo il problema di fare una serata con amici, divertirsi e scherzare senza fare male a nessunoE invece, dopo un'Italia così, la notizia che deve uscire è che sono ubriaco... Dai, pensiamo alle cose serie".

Balotelli ha sul tavolo la proposta del Corinthians,. Spalletti non l'ha mai preso in considerazione, l'ultimo a farlo è stato Mancini nel 2018 e di quell'anno è l'ultimo suo gol azzurro. Da allora solo uno stage nel 2022.