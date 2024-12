Gazzetta dello Sport - Barella, Bastoni e Dimarco: tutti i no alla Premier League

BASTONI

Anche per lui Manchester, sia City sia soprattutto United: i Red Devils lo volevano davvero e hanno avviato un sondaggio, che non si è evoluto in offerta proprio perché è stato il giocatore ad opporre un fermo no in partenza. Idee chiare e già due rinnovi di contratto firmati. Bastoni ne ha parlato anche a Libero: "Qualche club che mi ha cercato c'è stato, ma io ho sempre dato massima priorità all'Inter. Sono in una squadra al top che gioca per vincere tutto, non ho ai pensato di dover cambiare squadra. Anche perché oltre il calcio c'è una vita, e la mia famiglia qui a Milano si trova benissimo".